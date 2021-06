M5s verso la scissione. Lombardi: «Stop ai diktat o mi dimetto dal Comitato di garanzia». Dal Senato sostegno a Crimi

Sembrano preannunciare inevitabili spaccature le reazioni all’ultimo post di Beppe Grillo che ha intimato al capo reggente del M5s Vito Crimi di autorizzare entro 24 ore il voto sulla piattaforma Rousseau dopo che lo stesso Crimi si era messo di traverso («Non si può fare») e aveva annunciato di stare valutando la sua permanenza nel Movimento. «Non è una delusione solo per me», ha commentato nel pomeriggio Giuseppe Conte. «Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro», ha insistito l’ex premier in una dichiarazione rilasciata alla stampa all’uscita di casa.

E con l’assemblea dei deputati M5s, prevista dopo le 19, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni riguardo a una spaccatura interna al direttivo del Movimento. La rappresentanza M5s al Senato, notoriamente filo Conte, ha pubblicato una nota, che di fatto invita il capo reggente a proseguire per la sua strada contraddicendo gli “ordini” di Grillo: «A Vito Crimi esprimiamo il nostro pieno e incondizionato sostegno in questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Da più di un anno Vito lavora incessantemente per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese. A lui oggi rivolgiamo un accorato appello affinché vada avanti nel suo generoso sforzo verso un rinnovamento serio ed un reale rilancio del MoVimento». Alle 19 dovrebbero riunirsi anche i senatori.

Lombardi: «Stop ai diktat o mi dimetto dal Comitato di garanzia»

«Non posso prestarmi a quest’operazione di imposizione dall’alto, sono pronta a riconsiderare la mia permanenza», ha commentato Roberta Lombardi che definisce il post di Grillo «una presa in giro» e il suo metodo «padronale». «Ho sempre confidato nella capacità di dialogo e lungimiranza che anche nei momenti più bui della nostra storia ci ha sempre permesso di trovare la sintesi – ha scritto in un durissimo post su Facebook la pentastellata della prima ora -. Se stavolta non fosse possibile dovrò dare le mie dimissioni con effetto immediato da membro del Comitato di Garanzia e riconsiderare la mia permanenza nel M5s».

Lanzi: «Crimi non merita questa mortificazione, siamo con lui»

Gabriele Lanzi parla di un grosso danno di Grillo all’intero Movimento e agli italiani che hanno creduto nel progetto. «Trovo insopportabile la mortificazione di una figura come Vito Crimi – ha scritto in una nota il segretario d’aula e componente del direttivo del gruppo M5s a Palazzo Madama -. L’atteggiamento di Beppe Grillo nei suoi confronti, così come nei confronti di Giuseppe Conte, è inspiegabile. E la sua decisione d’imperio sulla votazione è totalmente dissonante rispetto alla mission storica del M5s, che ha sempre fatto del confronto e degli istituti di democrazia interna e dal basso la sua peculiarità rispetto agli altri partiti. A Beppe dobbiamo 12 anni splendidi di storia, ma in questa fase sta facendo un danno al M5s e a milioni di italiani che credono in questo progetto».

Leggi anche: