Violenze nel carcere di Capua Vetere, l’ex detenuto in sedia a rotelle: «Anche la direttrice col manganello. Volevano toglierci la dignità»

Arrivano le prime testimonianze degli abusi nel penitenziario campano di un ex detenuto disabile: «Secondo me erano drogati»

Emergono nuovi dettagli sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove lo scorso 6 aprile si verificarono sevizie contro 292 detenuti in proteste per i timori della diffusione del Covid nella casa circondariale “Francesco Uccello”. Secondo la ricostruzione di un ex detenuto disabile, detenuto nel settore “Nilo” della struttura durante gli abusi, anche la direttrice del carcere Elisabetta Palmieri «aveva un manganello». In seguito alla pubblicazione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso del carcere, diffuse del quotidiano Domani, la Procura della Repubblica, su ordine del gip di Santa Maria Caputa Vetere, ha fatto eseguire 52 custodie cautelari nei confronti di altrettanti agenti di polizia penitenziaria che sarebbero coinvolti nei pestaggi. Ieri è arrivata anche la loro sospensione.

La testimonianza dell’ex detenuto disabile

«Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice», racconta Vincenzo Cacace, che il 6 aprile scorso era recluso nella struttura. Pochi giorni prima della mattanza l’uomo, oggi libero, era nella lista indicata dalla direzione sanitaria della struttura dei carcerati che avrebbero potuto trascorrere parte della pena ai domiciliari. Ma Cacace non uscì in anticipo, nonostante la sollecitazione del Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello, e rimase vittima dei pestaggi. «Sono stato il primo a essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone perché sono sulla sedia a rotelle», spiega. «Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. Mi hanno distrutto: mentalmente mi hanno ucciso», afferma Cacace. «Volevano farci perdere la dignità, ma l’abbiamo mantenuta perché sono loro i malavitosi che vogliono comandare in carcere. Noi dobbiamo pagare, è giusto, ma non dobbiamo pagare con la nostra vita: voglio denunciarli per i danni morali», conclude.

Leggi anche: