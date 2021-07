Demi Lovato ringrazia Lizzo per aver corretto un paparazzo sui pronomi: «Non è lei ma essi»

«Hai un messaggio per Demi? Lei si è fatta sentire?», questa la frase che un paparazzo ha rivolto a Lizzo riferendosi a Demi Lovato. Il paparazzo ha fermato Lizzo mentre si trovava in un ristorante per chiederle della sua prossima esibizione al Jazz Fest 2021 in cui si esibirà anche Demi. Immediata la replica di Lizzo: «Demi usa they/them». Demi Lovato, infatti, lo scorso maggio, aveva fatto sapere di essere una persona non binaria e dunque di usare i pronomi essi e loro. «Oggi è un giorno in cui sono così felice di condividere la mia vita con tutti voi: sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con they/them, non vedo l’ora», aveva detto a maggio. «Regina ti voglio bene, grazie», ha scritto su Instagram Demi Lovato, ringraziando pubblicamente Lizzo.

Foto in copertina: EPA/JIM LO SCALZO

Leggi anche: