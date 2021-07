Euro 2020, sale la febbre per Belgio-Italia: De Bruyne verso il recupero. I precedenti tra le due squadre e quel record in palio

Dopo due giorni di pausa, si torna in campo. Oggi, venerdì 2 luglio, sono in programma i primi quarti di finale di Euro 2020. Alle 18 tocca a Svizzera-Spagna, alle 21 è invece la volta di Belgio-Italia, match di cartello di questa prima giornata. Tanti i tifosi italiani che, dallo scalo romano di Fiumicino, sono partiti in mattinata a bordo di quattro voli alla volta di Monaco, dove si giocherà il match. Ieri sera decine di tifosi si sono radunati davanti all’hotel sede del ritiro azzurro dedicando applausi e cori alla squadra. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, Daniele De Rossi e Leonardo Bonucci sono usciti per incontrare i tifosi, firmare autografi e posare con loro nelle foto.

I precedenti sorridono agli Azzurri

Si tratta del 23esimo incontro tra Italia e Belgio, con un bilancio che sorride agli Azzurri: 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In palio questa sera non c’è solo l’accesso alle semifinali. Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite degli Europei (qualificazioni comprese), chi vincerà la partita a Monaco entrerà nella storia della competizione per la striscia più lunga di successi, superando la Germania. L’attesa per il match di questa sera corre anche sui social, dove la nazionale belga ha postato una immagine di Romelu Lukaku in veste di gladiatore, trionfante in un’arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. «Veni, vidi…», il testo in latino del post, in cui manca solo il verbo della conquista, rappresentato però dall’urlo di Lukaku, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens, che potrebbe giocare fra i titolari questa sera visti i problemi fisici di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Il primo va verso il forfait, più facile il recupero del secondo. «Spero ci siano entrambi», ha commentato il ct azzurro Roberto Mancini.

Stasera, prima del calcio di inizio, gli occhi saranno puntati anche sugli undici giocatori azzurri in campo e sulla loro decisione di inginocchiarsi o meno in segno di solidarietà con il movimento Black Lives Matter e la lotta contro il razzismo. Come ha fatto sapere la Figc gli azzurri si inginocchieranno solo se lo faranno gli avversari. I giocatori del Belgio finora si sono sempre inginocchiati prima dei match di Euro 2020. Con ogni probabilità, dunque, questa sera lo faranno anche gli Azzurri.

Le probabili formazioni

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

