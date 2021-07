Euro 2020, l’Inghilterra a valanga sull’Ucraina: 4-0 all’Olimpico. In semifinale contro la Danimarca

L’ingresso in semifinale di Euro 2020 dell’Inghilterra arriva con una partita a senso unico. Nel quarto di finale all’Olimpico di Roma i Tre Leoni battono 4 a 0 l’Ucraina arrivando a un risultato storico atteso da oltre 25 anni. Parte subito forte la selezione di Southgate, grazie alla rete di Harry Kane. Al 4° minuto di gioco il centravanti del Tottenham allunga il piede su verticalizzazione di Sterling, che cerca e trova lo spazio permettendo al compagno di andare in rete. Seconda rete per lui, che conferma la fame di gol. La risposta dei ragazzi di Shevchenko arriva al 17° su spunto di Yaremchuck respinto da Pickford. Gli ucraini escono dallo stordimento e cambiano passo costruendo e uscendo dai lanci lunghi.

L’Inghilterra in semifinale: 4-0 contro l’Ucraina

Gli inglesi non riescono a raddoppiare, ma nella ripresa scendono in campo così come hanno fatto nella prima parte di gioco. Al secondo gol ci pensa Maguire, al 26esimo gol di testa in carriera. L’assist è di Shaw, che su calcio piazzato dalla tre quarti trova il colpo del centrale dello United. È sempre lui, stavolta al 50°, a servire di tacco Kane, che sigla la doppietta e il terzo gol nel torneo. A quel punto l’Ucraina appare pavida e incapace di reagire. Gli spazi lasciati in marcatura dalla difesa gialla permettono il 4 a 0 de subentrato Henderson, che di testa chiude la goleada. Gli inglesi arrivano giocarsi l’accesso in finale contro la Danimarca con la miglior difesa del torneo.

