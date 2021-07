Briatore all’attacco del Governo: «Le discoteche aspettano di riaprire, in piazza si fa festa senza rispettare le regole»

Il patron del Billionaire contesta all’esecutivo di non aver ancora preso nessuna decisione sulla riapertura dei locali notturni, permettendo però assembramenti in piazza «senza alcun rispetto delle normative previste»

Il patron del Billionaire Flavio Briatore inizia a mostrare una certa insofferenza verso il governo Draghi, “reo” di mantenere sospesa la decisione di dare il via libera alle riaperture delle discoteche e dei locali notturni. L’imprenditore, in un post su Instagram, scrive: «Mentre l’intero settore delle discoteche aspetta risposte dal governo che tardano ad arrivare, si organizzano feste in piazza senza alcun rispetto delle normative anti-Covid previste». Nel video, sotto le note de L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino, scorrono le immagini dei tifosi Azzurri radunati davanti al maxi-schermo allestito per Euro 2020 in Piazza del Popolo a Roma, con cotanto di dj-set e folla danzante nel post partita, intenta a celebrare la vittoria della Nazionale e il passaggio in semifinale degli Azzurri, che martedì prossimo affronteranno la Spagna allo stadio di Wembley di Londra.

Foto in copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Leggi anche: