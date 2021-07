Il bollettino del 6 luglio

Sono 24 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 5 luglio, le morti erano state 31. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.704. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 907 nuovi positivi. Il trend torna quindi a salire: ieri, l’aumento era stato di 10 persone in più, 490.

La situazione negli ospedali

Attualmente i nuovi ricoverati sono 187 pazienti (ieri 191, -4). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 11, contro i 2 di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 4241,121 persone (ieri 42.003) mentre i dimessi e i guariti nell’ultima giornata aumentano di 1.835 unità (il totale, dall’inizio della pandemia, è di 4.092.586).

Tamponi e tasso di positività

I nuovi tamponi sono 192.424, per un totale di 72.607.758. Il tasso di positività, in particolare, scende dello 0,2 per cento attestandosi sullo 0,5 per cento.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

