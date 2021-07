Ddl Zan, niente accordo: si va allo scontro in aula. Salvini: «Se sarà affossata solo colpa di Letta»

Non è stato trovato alcun accordo nella riunione dei capigruppo di maggioranza sul ddl Zan. Dopo essere stata sospesa, nella mattinata del 6 luglio, è ricominciata verso le 15, ma non è bastato il tentativo di conciliazione tra centrosinistra e centrodestra per trovare un accordo sul ddl Zan. Al centro, assurti a ruolo di mediatori, i parlamentari di Italia viva: il partito di Matteo Renzi proponeva di modificare, del disegno di legge del deputato Pd, l’articolo 1, 4 e 7. I timori per un rallentamento dell’iter parlamentare – con il rischio che, entro fine legislatura, la legge potesse non essere approvata – ha portato il Movimento 5 stelle, il Partito democratico e Liberi e uguali a tirare dritto: la legge dovrebbe approdare in Aula il 13 luglio. I renziani, nella conta odierna per la calendarizzazione, hanno promesso che daranno voto favorevole. Intanto, Matteo Salvini, dopo il fallimento della mediazione, ha scaricato le responsabilità di una possibile bocciatura del ddl sul segretario Dem: «Letta insiste. Si andrà in parlamento. Se la legge sarà affossata, il nome di chi ha impedito che si arrivasse all’unità è Letta. Gli è stata proposta mille volte, anche dai renziani, una mediazione. Noi continueremo ad insistere sul dialogo».

Che cosa succede adesso in Senato

Senza un accordo tra le forze che compongono la maggioranza, si andrà allo showdown in Aula. Movimento 5 stelle, Partito democratico, Liberi e uguali e Italia viva, se votassero insieme e compatti, riuscirebbero a far passare il ddl. Il rischio è che, essendoci su questo tipo di leggi il voto segreto, qualche senatore possa scostarsi dall’indicazione di partito e non appoggiare la norma. Il margine è risicatissimo ed è il motivo per cui Renzi aveva insistito per cercare una mediazione con il centrosinistra. Adesso, il primo voto al quale sono chiamati i senatori è quello sulla calendarizzazione. Il centrosinistra che sorreggeva il governo Conte due dovrebbe votare compatto per far approdare il testo in Aula, a Palazzo Madama, il 13 luglio. Basteranno, tuttavia, pochi franchi tiratori per bocciare definitivamente la prima legge contro le discriminazioni e le violenze omolesbobitransfobiche in Italia.

