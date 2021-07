Stretta anti Covid in Giappone per salvare le Olimpiadi: lo stato di emergenza viene esteso fino al 22 agosto

In Giappone la crisi sanitaria causata dal Coronavirus ha portato le autorità a prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 22 agosto. L’estensione tocca quindi anche un periodo delle Olimpiadi di Tokyo. I media locali hanno comunicato anche le restrizioni previste con l’adozione della misura: anticipata l’orario di chiusura di bar e ristoranti, così come la somministrazione di alcol. Nel frattempo gli stessi Giochi hanno subito una limitazione. È stata modificato il percorso della staffetta olimpica che porterà la torcia nelle strade della capitale giapponese. L’evento doveva iniziare venerdì prossimo con un tragitto stabilito da tempo, ma il comune di Tokyo ha adottato la misura a eccezione delle «zone insulari isolate» riguardanti l’arcipelago di Ogasawara, dove è previsto il passaggio dei tedofori. «La staffetta potrà essere seguita in piattaforme streaming», fanno sapere dai vertici della capitale in una nota.

