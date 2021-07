Olimpiadi, la resa di Tokyo: niente spettatori ai Giochi a causa dell’emergenza Covid

I Giochi olimpici a Tokyo si svolgeranno senza spettatori. La misura, annunciata dalla ministra con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa, e dovuta all’impennata di contagi da Coronavirus, riguarderà probabilmente anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo che si è riunito oggi, 8 luglio, composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice Yuriko Koike, assieme alla ministra Marukawa. I Giochi sono in programma dal 23 luglio all′8 agosto. Dal 12 luglio sarà in vigore lo stato di emergenza per l’area di Tokyo. Con il nuovo provvedimento di fatto vengono prorogate le misure già esistenti: le attività commerciali – tra cui bar e ristoranti – devono anticipare gli orari di chiusura, ed è vietata la vendita di alcool dopo le ore 19. Si tratta del quarto stato di emergenza dall’inizio della pandemia per la capitale.

Leggi anche: