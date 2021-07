Primo caso positivo nel Villaggio olimpico, bucata la bolla di Tokyo 2020 a sei giorni dai Giochi

Scatta l’allarme nel Villaggio olimpico di Tokyo dopo la scoperta del primo caso positivo di Coronavirus. A sei giorni dell’inizio del Giochi, è la prima volta che viene scoperto un caso all’interno della struttura che ospita gli atleti. La persona risultata positiva durante i test quotidiani è stata portata in hotel, dove resterà in isolamento. Nessun dettaglio è ancora emerso sulla sua identità. «Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid – ha detto la presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto – Se dovessimo ritrovarci con un focolaio, ci assicureremo di avere un piano in grado di rispondere». Già nei giorni scorsi erano emersi alcuni casi di positività tra gli atleti durante la fase di avvicinamento ai Giochi. Era stata annullata infatti la partita di preparazione tra le squadre di basket di Stati Uniti e Australia, dopo che l’americano Bdradley Beal era risultato positivo. Il compagno di squadra Jerami Grant è invece finito in isolamento. Contagiato anche il tennista australiano Alex de Minaur, diciassettesimo nel ranking Atp, che si sarebbe infettato in Spagna dove vive.

