Cori di felicità a Barcellona, ma non sono italiani: i catalani esultano per la sconfitta della Spagna – Il video

La gioia per la conquista azzurra di un posto nella finale di Euro 2020 ha generato la gioia di milioni di tifosi italiani in tutto il mondo. Ma non solo. Perché a Barcellona anche i tifosi catalani stanno gioendo per la sconfitta della Spagna contro gli Azzurri. La festa catalana è stata ripresa e diffusa in una serie di video sui social che ritraggono la felicità dei locali. Tra le persone a condividere clip dei festeggiamenti, anche il portavoce del leader indipendentista Puigdemont, Joan Mateu Parra. Urla, aria di festa e cori immancabili stanno facendo ricordare questa notte per sempre in tutto il mondo. Oggi un pò più azzurro, ma alcuni più blaugrana.

Video: Twitter/@joanmateuparra

