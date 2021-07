«Salvaci, Roberto»: sulla stampa scozzese Mancini in stile Braveheart. Inghilterra-Italia vista dai tabloid

Alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, sale la febbre anche sui giornali d’Oltremanica. Le prime pagine di quotidiani e tabloid di oggi, sabato 10 luglio, sono in gran parte dominate dall’attesa per il big match di domani, con i Tre Leoni al loro esordio assoluto in una finale di un europeo di calcio, per di più a casa, nello stadio londinese di Wembley. «Let’s bring it back home Harry», è il titolo del Mail, tra le immagini di un trionfante Harry Kane, decisivo nella semifinale contro la Danimarca, e il suo illustre predecessore Bobby Moore, che tiene in mano il trofeo della Coppa del Mondo vinta 55 anni fa. «A una partita dalla gloria», è il titolo di I, incastonato tra le foto dei 26 membri della squadra inglese e del loro commissario tecnico Gareth Southgate.

«Forza Inghilterra!» grida il Daily Star, mentre schernisce gli italiani con una foto di ananas su una pizza. Lo stesso Daily Star aveva già fatto parlare in precedenza di sé per questa prima pagina che dava credito, con la solita ironia, agli antenati degli avversari di domani.

La stampa inglese esalta Southgate

Il Daily Express omaggia il commissario tecnico Southgate, capace di esaltare i valori fondamentali della nazione, «coraggio e orgoglio». Il Daily Mirror si appella a lui e a tutta la Nazionale, implorandoli di vincere il titolo, di «farlo per l’Inghilterra». Il Daily Telegraph dedica l’apertura a Southgate, che ha il merito di avere riesumato lo spirito guerriero delle generazioni passate. E, a proposito di spirito guerriero, la partita di domani sarà vista con un certo interesse anche in Scozia: il The National apre con una foto del commissario italiano Roberto Mancini in stile Braveheart: «Save us Roberto, you’re our final hope».

Il plauso del ct inglese: «Italia fenomenale»

Southgate ha così parlato degli avversari di domani e del suo omologo Mancini: «Il record dell’Italia è fenomenale: 10 finali (tra Mondiali ed Europei, ndr). Roberto Mancini ha svolto un lavoro eccellente, e il modo in cui ha giocato l’Italia negli ultimi due anni dice tutto, non solo in termini di vittorie, ma anche per i pochi gol subiti. E lo stile di gioco è stato eccezionale. Ci attende un compito enorme davanti a noi, ma lo affronteremo con grande voglia. Non potrei essere più orgoglioso di guidare la mia nazionale, e avere la possibilità di portare felicità in questo momento così difficile per tutto il paese».

