Italia-Inghilterra, l’esplosione di Piazza del Popolo e l’esultanza di Mattarella dopo il gol di Bonucci

Piazza del Popolo è letteralmente esplosa con l’urlo della tifoseria dopo il pareggio della Nazionale con rete di Bonucci durante la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. In piazzale Flaminio, coloro che non sono riusciti ad accedere alla fan zone hanno acceso fumogeni colorati ed esploso alcuni petardi, in segno di festa.

I tifosi seguono la gara con gli occhi fissi agli schermi. Quelli che stanno affollando i bar limitrofi alla fan zone hanno acceso fumogeni colorati e esploso alcuni petardi in strada, allertando le forze dell’ordine. Ma anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha esultato molto dopo la rete di Bonucci al 66′ dopo il palo colpito da Verratti.

SERGIO MATTARELLA CHE ESULTA PER IL GOAL DI BONUCCI È LA MIA NUOVA COSA PREFERITA.🇮🇹#ItaliaInghilterra#ITAENG pic.twitter.com/wpmjyAqEq6 — Eleonora💫 (@_hayalperestx) July 11, 2021

Il presidente, vestito con cravatta e mascherina blu, non ha potuto trattenersi al momento della rete del centrale azzurro. Il video che mostra l’esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell’Italia durante la finale degli Europei a Wembley contro l’Inghilterra ha fatto il giro del web, e gli internauti hanno riempito Twitter di commenti entusiasti e di approvazione per l’eleganza entusiasta con la quale Mattarella esprime la gioia al momento del gol. “Sembra un hooligan in giacca e cravatta”, scherza un fan. Ha chiaramente detto ‘Daje’!”, scrive qualcuno. “Mattarella esulta come Pertini”, chiosa un altro.

