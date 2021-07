Euro 2020, conto alla rovescia per la finale: la partenza degli Azzurri alla volta di Wembley – Il video

Gli Azzurri sono in viaggio verso lo stadio di Wembley, a Londra. Un video pubblicato poco fa sull’account ufficiale della Nazionale italiana, ritrae il pullman con a bordo i giocatori che si dirige verso lo stadio. Intanto cresce l’attesa per la finale di Euro2020 contro l’Inghilterra di stasera, 11 luglio. Decine i tifosi radunati prima della partenza, tra applausi, cori e bandiere tricolore. L’atmosfera, nella capitale, si fa sempre più frizzante. La giornata è cominciata con l’esplosione, alle prime ore del mattino, di alcuni petardi e fuochi di artificio nella vicinanze dell’hotel che ospita la nazionale di Roberto Mancini. Pienone nelle zone di Trafalgar Square e degli altri luoghi di Londra in cui sono stati installati maxi schermi. Cresce l’attesa nei numerosi pub che offrono – con prenotazione obbligatoria – la visione della partita.

