Euro 2020, le lacrime dei “Gemelli del gol”: l’abbraccio commovente tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli – Il video

Trent’anni sono dovuti passare per superare anche nei fatti la sconfitta a Wembley, in finale di Champions League, della loro Sampdoria contro il Barcelona. Ora per Roberto Mancini e Gianluca Vialli, i “Gemelli del gol” di quella Doria, l’atmosfera di Wembley ha un sapore diverso. Subito dopo i calci di rigore che hanno portato l’Italia a vincere la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, il commissario tecnico e il suo assistente si sono abbracciati in un lungo abbraccio, con il tecnico marchigiano che ha iniziato a piangere per la gioia e l’emozione.

Video: Twitter/@Rai1

Leggi anche: