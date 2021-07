20.600.000 spettatori in Italia per l’Eurofinale. In Gran Bretagna sono stati 30.950.000, la maggior audience dai funerali di Diana

Ascolti alle stelle per la finalissima di Euro 2020 che ci ha regalato la vittoria degli Azzurri: 20 milioni le persone incollate alla tv, tra Rai e Sky. Rai1 con Italia- Inghilterra finita ai calci di rigore ha conquistato 18 milioni e 172 mila telespettatori pari al 73,7% di share. I tempi supplementari sono stati seguiti da 18 milioni e 459 mila telespettatori con il 76% di share, raggiungendo ai rigori, i 18 milioni e 549 mila con il 78,7%. La Finale su Sky ha raccolto 2 milioni 432 mila spettatori medi, con il 9,9% di share e 3 milioni 168 mila spettatori unici. Mentre sulla Rai il match precedente Italia – Spagna, martedì 6 luglio, aveva conquistato 17 milioni 414 mila spettatori con il 67,5%. Secondo la Bbc sono state oltre 30,95 milioni le persone in Gran Bretagna che si sono sintonizzate per guardare la finale di domenica, rendendola l’evento più visto nella storia televisiva del Regno Unito dal funerale della principessa Diana nel 1997 (32,1 milioni).

