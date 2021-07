L’esultanza di Mattarella fa impazzire gli italiani

«Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori. Hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport»: questa è la dichiarazione a caldo con cui Sergio Mattarella celebra la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Ma non saranno queste parole a rimanere impresse nella memoria degli italiani, visto che tutti, grazie alle immagini della Rai, abbiamo visto invece la non tanto composta esultanza nel momento del gol del pareggio di Bonucci che ha portato la finale ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il presidente della Repubblica prima alza le mani e poi fa partire un applauso mentre sorride di soddisfazione.

E poi c’è il video pubblicato dall’account Twitter del Quirinale in cui Mattarella, inquadrato di spalle, applaude la squadra durante la premiazione.

Un’esultanza che non è sfuggita agli utenti su Twitter che hanno ritwittato più e più volte i video dell’esultanza del presidente. “Sembra un hooligan in giacca e cravatta”, scherza un fan. Ha chiaramente detto ‘Daje’!”, scrive qualcuno. “Mattarella esulta come Pertini”, chiosa un altro. Mattarella era arrivato a Wembley con cravatta e mascherina blu, rinfocolando la tradizione dei presidenti che assistono alle finali di Europei e Mondiali. E ha portato anche lui fortuna.

Leggi anche: