Euro 2020, non solo Immobile: anche Kane si butta e si rialza – Il video

Un tifoso scozzese ha commentato il «prodigio» vissuto dall’attaccante dei Tre Leoni, che si accascia a terra per rialzarsi non appena la palla passa alla sua squadra

Lo aveva fatto Ciro Immobile, vedendosi etichettare come «meschino» e «patetico» dai media e commentatori di calcio inglesi. Poi, un tifoso scozzese ha pubblicato su Twitter il gesto fatto dal capitano dell’Inghilterra Harry Kane durante la finale di Euro 2020. L’attaccante, infatti, si è buttato a terra dolorante per poi rialzarsi non appena opportuno. «Che recupero prodigioso eh?», chiedeva ironicamente l’utente sulla piattaforma.

Video: Twitter/@DougieGunner

Leggi anche: