Euro 2020, la lettera di un bambino di 9 anni a Rashford dopo il rigore sbagliato contro l’Italia: «Sarai sempre un eroe»

Dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia nella finale di Euro 2020, in Inghilterra continuano a piovere insulti razzisti contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre giocatori che hanno sbagliato i rigori decisivi durante la finale di Wembley. Ma c’è anche chi esprime supporto ai tre giocatori, condannando le frasi razziste e assolvendo i tre giovani calciatori per i mancati gol. Ma non solo. Tra i supporter dei tre c’è anche Dexter Rosier, un bambino di nove anni che ha voluto scrivere una lettera al centravanti del Manchester United Marcus Rashford, dopo il palo colpito dopo il tiro dal dischetto. «Caro Marcus Rashford, spero che la tua tristezza non duri a lungo perché perché sei una brava persona – si legge nella lettera condivisa dalla madre su Twitter -. L’anno scorso mi hai ispirato ad aiutare le persone meno fortunate. Poi la scorsa notte, mi hai ispirato di nuovo ad essere sempre coraggioso. Sono orgoglioso di te, sarai sempre un eroe». Una lettera che è diventata subito virale, grazie anche alla ricondivisione della lettera da parte del giornalista inglese Piers Morgan, che ha aggiunto: «Ehi Marcus, penso che questo bambino parli a nome della stragrande maggioranza delle persone di questo Paese».

