Tensioni e scontri con la polizia: la reazione violenta dei tifosi inglesi a Wembley – Il video

Ci sono stati già alcune decine di fermi tra i tifosi dell’Inghilterra, accusati di aver assaltato lo stadio prima e dopo la finale di Euro 2020 vinta dagli Azzurri sulla selezione di casa. La polizia di Londra ha confermato che ci sono stati anche attacchi mirati a italiani. Già durante tutto l’arco della giornata si erano seguiti diversi episodi di scontri in città che avevano portato complessivamente a oltre 40 arresti in 24 ore. Tuttavia, la delusione dei tifosi dei Tre Leoni è sfociata anche in scontri con gli agenti di polizia e le forze dell’ordine, come precisato dalla stessa Metropolitan Police, incrementata di personale per controllare il deflusso dei tifosi dal quartiere. Problemi si sono registrati anche prima dell’inizio del match, sia nei pub della città che davanti lo stadio, con il tentativo di sfondamento di alcuni gruppi che, sprovvisti di biglietto di ingresso, hanno fatto irruzione nell’impianto.

Video: Telegram/@Welcometofavelas

