Il “momento magico”: Mancini svela agli Azzurri chi di loro giocherà la finale – Il video

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, pennarello e lavagnetta alla mano, declama lentamente i nomi degli titolari del match finale contro l’Inghilterra. «Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina…». Silenzio, sguardi confusi e poi scoppia una piccola risata nel tentativo di smorzare la tensione durante la riunione tecnica prima della finalissima di Euro 2020 a Wembley. Spinazzola, infatti, non poteva far parte degli undici titolari della finale dopo essersi infortunato al tendine d’Achille durante la partita contro il Belgio. E dopo la risata, il ct azzurro prosegue: «Emerson, Giorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico». Conclusa la lista dei titolari, Mr Mancini si volta nuovamente verso i suoi ragazzi, con un discorso breve, ben scandito, incisivo: «Allora, io non ho niente da dire, voi sapete quello che siete. E non siamo qua per caso. Siamo noi i padroni del nostro destino, non l’arbitro, non gli avversari, nessuno. Ok? Voi sapete quello che dovete fare». Il video è un breve estratto in anteprima della docu-serie Sogno azzurro, la strada per Wembley che andrà in onda giovedì 15 luglio alle 20.30 su Rai1.

Video: TikTok / @leonardovarvaro

