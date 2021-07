Italia-Argentina a Napoli a dicembre, l’idea della Coppa Maradona: dalla Fifa primo via libera – Il video

La Fifa è al lavoro per organizzare un’amichevole tra Italia e Argentina a Napoli. In palio ci sarà la prima edizione della Coppa Maradona. L’indiscrezione è del portale TntSports e la partita vedrebbe in campo, in memoria del Pibe de Oro, le due nazioni vincitrici rispettivamente di Euro 2020 e della Coppa America di quest’anno. Secondo TycSports «la Fifa ha già allertato l’Afa (la Federazione calcio argentina) che si disputerà la Coppa Maradona tra la Seleccion argentina e l’Italia, i vincitori della Copa America e dell’Europeo. Si giocherà a Napoli, a dicembre o a gennaio».

