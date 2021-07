Jovanotti, la faccia graffiata e tre costole incrinate: «Vi spiego cosa mi è successo»

Disavventura in bici per Jovanotti, finito in mezzo a un roveto dopo esser caduto dalle due ruote tra i tortuosi tornanti delle colline di Castel Rigone, in provincia di Perugia. A raccontarlo è lo stesso artista su Facebook che, rispondendo ai fan che gli chiedevano come mai avesse dei graffi in faccia nelle foto tratte dal dal backstage del video di L’Allegria, l’ultima hit scritta da Lorenzo Cherubini e interpretata da Gianni Morandi e girato nel VR46 Ranch del pilota Valentino Rossi, presente anche lui nel video. Nell’incidente, il cantautore si è incrinato anche tre costole. Tuttavia la caduta non gli ha fatto perdere l’ironia e il buon umore e ironizza: «Nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche». In qualsiasi caso Jovanotti ha voluto rassicurare tutti i fan: «Nulla di grave, solo qualche graffio e costole che si aggiustano da sole».

Foto in copertina: Facebook / Lorenzo Jovanotti Cherubini

