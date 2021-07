Serie A, si comincia il 22 agosto. Il presidente Dal Pino: «Vogliamo vedere gli stadi pieni col Green pass, è un incentivo ai vaccini»

Svelato il calendario della stagione 2021-2022 che terminerà il 22 maggio. I campioni d’Italia in carica dell’Inter debutteranno in campionato in casa contro il Genoa

Fischio d’inizio domenica 22 agosto. Oggi 14 luglio alle ore 18:30 in diretta su Dazn, a Milano, la Lega Serie A ha svelato il calendario della stagione 2021-2022 di serie A che partirà il weekend del 21-22 agosto con la prima giornata e si chiuderà il 22 maggio, con la pausa invernale che comincerà il 22 dicembre. Il girone d’andata e quello di ritorno questa volta non saranno speculari. Il campionato comincerà il 22 agosto prossimo, e quel giorno «vogliamo vedere gli stadi pieni col Green pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni», ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo dal Pino, intervenuto durante il sorteggio del calendario 2021/22. «Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema».

Il calendario della stagione

Secondo il sorteggio effettuato il 14 luglio, questo il programma della prima giornata del campionato di serie A 2021/22: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus, Verona-Sassuolo. I campioni d’Italia in carica dell’Inter debutteranno in campionato in casa contro il Genoa. Sempre nella prima giornata, in programma il 21 e 22 agosto, spiccano Roma-Fiorentina e Sampdoria-Milan, mentre la Juventus esordirà a Udine contro l’Udinese. Milan-Roma e Juventus-Napoli apriranno il girone di ritorno, con l’esordio del calendario sfalsato tra i due gironi.

Tra le altre gare della prima giornata di ritorno (in programma il 6 gennaio 2022) spicca inoltre Bologna-Inter. Nel calendario si vedono cinque turni infrasettimanali, di cui quattro prima della pausa natalizia: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, e uno subito dopo l’interruzione (dal 23 dicembre al 5 gennaio), giovedì 6 gennaio 2022. Natale a parte, il campionato si fermerà anche nei weekend del 5 settembre (previste tre gare di qualificazione mondiale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania rispettivamente il 2, il 5 e l’8 settembre), in quello del 10 ottobre (il 6 si giocherà la semifinale di Nations League a Milano contro la Spagna, il 10 una delle due finali), in quello del 14 novembre (sempre per qualificazioni mondiali).

