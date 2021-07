«God save Chiellini»: la strattonata a Saka nella finale di Euro 2020 diventa un murale a Roma – Il video

«God save Chiellini». La strattonata di capitan Chiellini ai danni dell’inglese Bukayo Saka durante la finale di Euro 2020 non è solo diventata un meme, ma anche un’opera di street art. Il murale si trova in via dei Capocci, nel cuore di Roma. L’autore è il sarto Roberto Boccoli, conosciuto con il nome di Anonimo 74, autore anche di un’altra opera di street art apparsa recentemente nella capitale: San José Mourinho, visibile in via Urbana 51, nel quartiere Monti. In un’intervista al Corriere, Boccoli, che ha vissuto a Londra per 19 anni, ha spiegato perché ha voluto omaggiare il capitano degli Azzurri. «Conosco bene gli inglesi – spiega – e non mi sono piaciuti i fischi al nostro inno nazionale, il togliersi la medaglia alla premiazione e la loro sicurezza assoluta di averci già sconfitti, giorni prima della partita». Poi Anonimo 74 rincara la dose: «Si piccano di essere modelli di fair play in campo e fuori di politically correct e poi sommergono di insulti razzisti i giocatori che hanno sbagliato i rigori».

Foto in copertina: © Corriere della Sera

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

