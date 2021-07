Chiellini capitano dei meme. Tutte le migliori interpretazioni della sua presa su Saka – La gallery

C’è chi si è sentito “artisticamente” ispirato e ha trasformato la scena in una rivisitazione di un dipinto di Van Gogh

Sembra che sul web sia scattata una tacita battaglia a colpi di meme: vince chi inventa quello più geniale, ma pure bizzarro. Protagonista degli attacchi d’arte degli internauti è il gesto meno sportivo che abbiamo visto durante la finale di Euro2020, nella partita tra Italia e Inghilterra. La presa di Chiellini su Saka, diventata una delle scene più virali di questi giorni. Un utente ha postato la didascalia “le vite salvate da Chiellini”, con immagini del giocatore nei panni di Superman che impedisce a Saka di cadere a terra, ma anche mentre salva l’ala inglese da una rovinosa caduta da una scogliera. E mentre lo salva da una colata di lava.

Altre immagini mostrano Chiellini mentre impedisce a Saka di camminare sulla strada e cadere da un edificio. Altri utenti hanno adottato un approccio diverso. Un utente particolarmente ispirato ha trasformato il fallo tecnico in una rivisitazione de La notte stellata di Van Gogh. C’è poi chi non se la cava granché con Photshop e mostra Saka con la camicia impigliata nella maniglia di una porta, in modo un po’ grossolano.

