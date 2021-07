«It’s coming Rome»: così gli scozzesi prendono in giro l’Inghilterra e festeggiano gli Azzurri

Il quotidiano scozzese The National, che sostiene l’indipendenza della Scozia, saluta così la vittoria dell’Italia a Euro 2020 e chiama Mancini Roberto The Bruce, paragonandolo al primo re di Scozia

«It’s coming Rome»: il quotidiano scozzese The National, che sostiene l’indipendenza della Scozia, saluta così la vittoria dell’Italia a Euro 2020 e chiama Mancini Roberto The Bruce, paragonandolo al primo re di Scozia. The Times invece mette in prima pagina i Leoni che attendono l’ultimo calcio di rigore già con le mani nei capelli e aggiungono un italianissimo “Arrivederci”.

Il Guardian sceglie invece un’immagine più tenera, ovvero l’abbraccio tra Southgate e Saka e un significativo “So close”: l’Inghilterra ci è andata vicina, vicinissima ma neanche questa volta il calcio tornerà a casa.

