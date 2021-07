L’inondazione nella città di Hallein in Austria

Un’inondazione e ha colpito nella tarda serata di sabato la città di Hallein, a pochi chilometri da Salisburgo in Austria. Un allarme della Protezione Civile è stato diramato dopo lo straripamento del fiume Kothbach. I volontari chiedono alla popolazione di rimanere in casa e di non scendere nelle cantine. Il centro storico di Hallein appare completamente allagato. Il fiume sta trascinando con sé alberi e automobili. L’intera regione si trova adesso in stato di allerta. Da sabato sera a rischio alluvione c’è anche il comune di Mittersill. I vigili del fuoco sono in stato di allerta. Il livello del fiume Salzach si è alzato ed è stato alzato uno dei ponti che collega la cittadina per evitare danni.

Nella città di Salisburgo i servizi di emergenza dei vigili del fuoco professionisti e dei volontari hanno installato a scopo precauzionale una protezione mobile con 50 barriere contro le inondazioni lungo il Salzach.

Intanto in Germania la statale B265 è completamente sommersa da un fiume di acqua e fango. E sommerse sono finite anche decine di auto: è toccato alla Bundeswehr, l’esercito tedesco, mobilitato sull’emergenza con i suoi mezzi (anche i carri armati), il compito di intervenire sul posto, nei pressi di Erftstadt, nel Nordeno-Vestfalia, uno dei punti più colpiti dalla catastrofe, per verificare se dentro alcuni di quei veicoli fossero rimaste intrappolate delle persone.

Leggi anche: