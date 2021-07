Roma, un profilo Facebook dell’assessore De Santis annuncia i vincitori del Concorsone. Ma è tutta una truffa

Un messaggio inviato da un falso profilo dell’assessore al personale del Comune di Roma Antonio De Santis annunciava la vittoria a centinaia di partecipanti del Concorsone del Comune di Roma. Ad accorgersi del tentativo di truffa, corredata dalla richiesta di invio dei dati da parte del sedicente assessore ai finti vincitori del concorso, è stato il sindacato di Polizia Locale Sulpl che ha provveduto a contattare lo stesso assessore. De Santis si è poi premurato di avvisare le vittime e di denunciare l’accaduto alla polizia postale.

Il messaggio, secondo quanto scrive l’agenzia stampa AdnKronos, cominciava così: «Ciao vincitori, congratulazioni per la tua fortuna. Solo i fortunati saranno selezionati come vincitori e riceveranno un messaggio speciale da me». La prova per i 1512 funzionari era stata annullata a causa di due risposte identiche a una delle domande della prova scritta. Ora il falso annuncio. All’AdnKronos De Santis commenta così: «Mi hanno rubato l’identità, hanno clonato il mio profilo per frodare i partecipanti del concorsone. Come se non bastasse quanto già accaduto. Gli esperti di Facebook ci hanno consigliato di segnalare il profilo Facebook per bloccarlo. Intanto abbiamo fatto denuncia».

