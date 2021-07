Coronavirus, 3 decessi in 24 ore. Sale all’1,9% il tasso di positività (ieri 1,3%)

Il bollettino del 18 luglio

Il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia, oggi 18 luglio, registra 3 decessi per Coronavirus. Un dato in calo rispetto ai 13 morti segnalati dal monitoraggio di ieri. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 127.867. Per i contagi si registra un lieve incremento: 3.127 nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 3.121 di ieri. Gli attualmente positivi arrivano invece a quota 46.113 (44.491 ieri, 42.714 due giorni fa).

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera, nell’ultima giornata di monitoraggio si registra un calo degli ingressi in terapia intensiva: 3 contro i 9 di ieri. Diminuiscono anche i ricoveri in rianimazione con 156 persone ospedalizzate (ieri 162). La curva subisce un incremento di 25 unità invece sui ricoveri ordinari: oggi, 18 luglio, sono 1.136 le persone in area medica, ieri erano state 1.111, 1.088 due giorni fa. Sono 44.821 i casi di isolamento domiciliare (42.218 persone ieri).

Tamponi e tasso di positività

Il dato sui nuovi positivi viene oggi registrato alla luce di 165.269 nuovi tamponi effettuati. Attività in calo rispetto a quella registrata ieri, quando i test elaborati erano stati 244.797. Per un totale di tamponi eseguiti da inizio emergenza pari a 74.792.563. Sale il tasso di positività: dall’1,3% di ieri si passa all’1,9% delle ultime 24 ore.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

