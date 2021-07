Formula 1, la ricostruzione video del contatto tra Hamilton e Verstappen

Sky Sport ha pubblica un video delle riprese dall’alto dell’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone. Nelle immagini si vede l’olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. Verstappen va fuori pista finendo violentemente sulle barriere subendo un impatto pari a 51 G, senza gravi conseguenze. Ne approfitta la Ferrari di Leclerc che va in testa. A questo punto entra la safety-car e poi la gara viene sospesa con la bandiera rossa.

Subito dopo Verstappen, visibilmente scosso e leggermente zoppicante, è stato accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito di Silvesrtone per verificare le sue condizioni di salute. L’inglese della Mercedes è stato sanzionato con 10 secondi di penalità. «Nell’approccio alla gara sapevo che dovevo fronteggiare un rivale aggressivo come Max», ha commentato Hamilton, «oggi io mi sono affiancato a lui e non mi ha mai lasciato spazio. Ma al di là della penalità – che io sia d’accordo o meno – ho incassato il colpo e continuato a lavorare cercando di fare il mio lavoro e godermi il pubblico». Verstappen è stato più duro su Twitter: «Hamilton ha compiuto una manovra pericolosa ed è stato irrispettoso e antisportivo nel celebrare la sua vittoria «mentre ero in ospedale», ha scritto. E poi: «Sono contento di stare bene. Molto dispiaciuto di essere stato eliminato così (al primo giro). La penalità inflitta (dieci secondi per Hamilton, ndr) non ci aiuta e non rispecchia la manovra pericolosa che Lewis ha fatto in pista».

Leggi anche: