Palinuro, 15enne trascinata al largo dalle onde: la salvano due cani bagnino – Il video

Il mare mosso non ha fermato Igor e Luna, i due labrador che a Palinuro, provincia di Salerno, hanno salvato una giovane 15enne trascinata in acqua da una corrente molto forte. Nel video del salvataggio si vedono i due giganti buoni che portano in salvo la ragazza fino a riva: Igor e Luna, addestrati nelle operazioni di soccorso in mare, si sono dati il cambio nella difficile nuotata controcorrente riuscendo così a trasportare la giovane aggrappata a loro. Al momento dell’emergenza, le amiche della ragazza avevano subito avvertito i bagnini, intervenuti immediatamente con i due animali. «Sono gli eroi della giornata», ha scritto la Scuola Italiana Cani Salvataggio -Tirreno su Facebook postando la foto dei due cani bagnini sulla spiaggia.

Leggi anche: