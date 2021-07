Salvini e il vaccino, fine delle polemiche? Il leader della Lega riceverà la prima dose entro questa settimana

Dopo le numerose polemiche per la sua mancata vaccinazione contro Covid-19, ora Matteo Salvini sarebbe pronto a ricevere la sua prima dose. Fonti della Lega citate dal Foglio riferiscono che «nei prossimi giorni» il leader del Carroccio inizierà il suo processo di immunizzazione contro il virus, nonostante le dichiarazioni fino ad ora sempre piuttosto vaghe sull’argomento. Entro questa settimana Salvini riceverà la prima dose di vaccino, dunque, seguendo l’esempio dei leghisti Fedriga e Giorgetti già immunizzati. Tra le risposte più frequenti date nei giorni scorsi dal leader del Carroccio ai giornalisti sulla data della sua vaccinazione, anche quella di voler «aspettare il mio turno» e di «voler dare la precedenza ai fragili». Frasi che, in una fase di campagna vaccinale in cui tutte le età e categorie hanno libero accesso alle somministrazioni, erano apparse un po’ sospette. Le polemiche non si sono fatte attendere, con l’accusa di «un atteggiamento tiepido» nei confronti di un tema così importante. Il turno del capo della Lega però sembra essere arrivato, si vedrà se anche con selfie di prova annesso.

