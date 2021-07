I numeri in chiaro, Sebastiani (Cnr): «Evitiamo le vacanze all’estero per non portare il virus qui» – Il video

In Italia salgono i contagi di Coronavirus: +3.558 nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 10 contro i 7 di ieri. Per Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, l’aumento è ovviamente causato dalla «diffusione della variante Delta». Per questo motivo, l’idea di passare le vacanze all’estero è sconsigliata. «Anche perché nella classifica dell’incidenza a livello europeo non siamo posizionati malissimo. Dovremmo evitare di viaggiare fuori dai confini italiani per non portare il virus nel Paese». Quanto al Green Pass, l’idea di renderlo obbligatorio per alcune categorie, specie quelle che hanno a che fare con il pubblico, «è giusta». Ma è auspicabile incentivarne l’uso – e quindi spingere sul tasto delle vaccinazioni -, «proponendo sconti e sgravi fiscali nei luoghi che richiedono la certificazione».

