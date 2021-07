Ddl Zan, battaglia degli emendamenti in Senato. La Lega ne presenta 672. Il deputato Pd: «Vogliono affossare la legge»

È il giorno della verità in Senato per il ddl Zan. A Palazzo Madama, dopo giorni di scontro tra le forze politiche dopo la discussione generale e la votazione sulla sospensiva (non passata per un solo voto) della scorsa settimana, alle 16:30 prenderà il via la discussione sugli emendamenti al disegno di legge contro l’omotransfobia. A chiedere “ritocchi” al testo è stata principalmente l’area di centrodestra (salvo alcune eccezioni in Forza Italia), con la Lega in prima linea pronta a dar battaglia. Secondo quanto appreso dall’AdnKronos, il Carroccio avrebbe presentato 672 emendamenti. A questi si aggiungono circa 20 emendamenti presentati dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, e circa 60 proposte di modifica al testo presentati da Paola Binetti dell’Udc. Ma non solo: ulteriori emendamenti sono attesi anche da Nencini del Psi e dalle Autonomie. Immediata la reazione del deputato del Pd Alessandro Zan, che attacca la Lega: «I 700 emendamenti presentati dalla Lega al ddl sono il chiaro tentativo di affossare la legge. Altro che volontà di dialogo e mediazione. Salvini sui diritti conferma di avere la stessa linea di Orbán».

I timori di Pd e M5s

Italia Viva, salvo sorprese, non presenterà emendamenti, ma continua a richiedere una mediazione per la modifica degli articoli 1, 4 e 7. E dato l’esito risicatissimo del voto della scorsa settimana, l’asse costituito da Partito Democratico, M5s e LeU teme l’incognita dei possibili franchi tiratori tra gli scranni dei senatori e delle senatrici dell’ex maggioranza del governo Conte bis. E da questo scenario d’incertezza dipenderà l’iter del ddl Zan che, con alte probabilità, slitterà a settembre. Questo anche alla luce del passaggio in Senato di decreti ritenuti più urgenti, da convertire in legge prima della pausa estiva, pena la loro decadenza, tra cui il decreto Sostegni bis e il Recovery.

