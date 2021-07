Torino, la candidata sindaco del M5s è Valentina Sganga, scelta sulla nuova piattaforma SkyVote

La prima votazione sul sito si è svolta oggi, 21 luglio, in occasione della scelta del nome per le amministrative di autunno. Sganga ha vinto con il 54% dei voti contro Russi

Il Movimento 5 Stelle ha fatto il suo nome per Torino: sarà la 35enne Valentina Sganga a trainare la lista pentastellata alle comunali previste per l’autunno. Ad ufficializzare la notizia è stato il senatore Vito Crimi, che ha parlato in una in diretta Facebook oggi, 21 luglio, al termine della giornata di votazioni online sulla nuova piattaforma Sky Vote, svoltesi tra le 10 alle 22. Il voto è stato quindi il primo test sulla nuova piattaforma, resasi necessaria dopo il divorzio del M5s dall’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio. Sganga, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Sala Rossa, ha vinto con il 54% dei voti contro Andrea Russi, presidente della III Commissione, Commercio e Turismo.

Immagine di copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

