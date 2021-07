La mappa europea del contagio si tinge di rosso nel pieno delle vacanze: rischio alto in Spagna e isole greche, 4 Regioni italiane in giallo

L’Italia, che era interamente verde sulla mappa dell’Ecdc (European Center for Disease Prevention and Control) fino a qualche settimana fa, isola felice rispetto ai vicini di casa d’Europa, comincia a tingersi di giallo. Le prime Regioni a registrare un livello di rischio moderato per i contagi da Coronavirus sono Sardegna, Lazio, Veneto, Sicilia. Così come buona parte della Francia e del Belgio. L’Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull’incidenza del contagio, con l’incidenza del contagio in aumento pressoché in tutta Europa. Le zone più a rischio, in rosso scuro sulla mappa, sono in Paesi Bassi e Spagna, a Cipro e in alcune isole della Grecia. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l’Irlanda.

ECDC | La mappa sull’incidente dei contagi in Europa fino al 22 luglio

