Tokyo 2020, Paola Egonu sfila nello stadio nel nome dell’Europa – Il video

Paola Egonu è stata tra i sei atleti che hanno portato la bandiera olimpica di Tokyo 2020. La pallavolista è stata scelta per rappresentare l’Italia e l’Europa subito dopo il discorso dell’imperatore del Giappone Naruhito, che ha salutato tutti gli atleti e ha dichiarato «ufficialmente aperti» i Giochi. «Sono davvero emozionata: rappresenterò gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità. Attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta», ha detto Egonu dopo aver saputo di essere stata scelta per portare il vessillo olimpico durante la cerimonia allo stadio Olimpico di Tokyo.

