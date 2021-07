Coronavirus, 5 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi positivi: +5.140

Il bollettino del 24 luglio

Registrati 5.140 nuovi casi positivi al Coronavirus, in Italia, nell’ultima giornata, per un totale di 4.312.673 contagi registrati da inizio pandemia. Ieri, le nuove infezioni segnalate nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile ammontavano a 5.143. Sono 5, invece, le persone morte nelle ultime 24 ore a causa della Covid-19. Ieri, 23 luglio, i decessi erano stati 17. Il totale delle vittime, da febbraio 2020 a oggi, è aggiornato alla cifra di 127.942.

La situazione negli ospedali

Sono 62.523 le persone con un’infezione in corso, in Italia. Di queste, 1.340 sono ricoverate nei reparti Covid ordinari (ieri erano 1.304), mentre 172 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 155). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 21.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 258.929 tamponi analizzati, cifra più bassa dei 237.635 del giorno precedente. Il totale dei test eseguiti nel Paese, da quando è scoppiata l’emergenza, è pari a 76051796. Il tasso di positività è passato dal 2,2% del 23 luglio al 2% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

