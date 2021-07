Coronavirus, 17 vittime in 24 ore. Il tasso di positività è stabile al 2,2%

Il bollettino del 23 luglio

Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.143 nuovi casi di positività al Coronavirus e 17 decessi. Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, giornata in cui si son registrati 5.057 nuovi casi, mentre decresce il numero dei morti (ieri 15 decessi). Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 58.752 persone. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando erano 54.866. Da inizio emergenza, il numero dei casi totali registrati in Italia raggiunge quota 4.307.535 mentre i morti per Covid sono complessivamente 127.937.

Ieri e oggi

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

