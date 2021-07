Tokyo 2020, sciabola maschile: sarà derby azzurro ai quarti. Canottaggio: per il 4 senza maschile è già finale

Le Olimpiadi giapponesi entrano nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale, nella giornata di oggi si assegnano già 11 medaglie. Il primo oro di questi Giochi olimpici è intanto andato a Yang Qian. L’atleta cinese ha vinto nella gara della carabina 10 metri donne.

Scherma

Per la squadra azzurra ottimo avvio nella scherma. Le spadiste Fiamingo e Isola accedono ai quarti. Out invece l’altra azzurra, Mara Navarria. Nel torneo maschile Enrico Berré e Luigi Samele si incontreranno ai quarti per un derby azzurro. Eliminato invece nella notte il numero tre del mondo, Luca Curatoli.

Canottaggio

Centrato il passaggio del turno per tutte le squadre in gara. Il quattro senza maschile di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino è arrivato secondo in batteria ottenendo l’accesso alla finale. Il doppio pesi leggeri maschile con Stefano Oppo e Pietro Ruta è finito secondo in batteria, guadagnando il passaggio alla semifinale, così come Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo. In campo femminile, il due senza formato da Kiri Tontodonati e Aisha Rocek ha chiuso la batteria al terzo posto, dietro a Canada e Romana, qualificandosi per la semifinale.

Ciclismo

Nella prova unica su strada, la squadra azzurra composta da Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali va alla ricerca di una medaglia. 283km di percorso che vede tra i favoriti l’ultimo vincitore del Tour de France, lo sloveno Pogacar.

Tennis

Si ferma anche Sara Errani. La tennista italiana ha perso per 2 set a 0 contro la russa Pavlyuchenkova. Fuori anche Lorenzo Musetti, che ha perso all’esordio contro l’australiano Millman. Gli altri due azzurri, Sonego e Fognini, incontreranno rispettivamente Daniel e Sugiyama.

Judo

Finisce subito l’avventura olimpica anche per la judoka Francesca Milani, eliminata nella categoria 48kg dall’atleta di Taipei Lin Chen-Hao.

Taekwondo

Accede invece ai quarti di finale del Taekwondo (58kg), Vito Dell’Aquila. L’azzurro affronterà nel pomeriggio il thailandese Ramnarong.

Pallavolo

Partenza faticosa per l’Italvolley maschile. La nazionale di Blengini ha iniziato il suo cammino nel girone A superando il Canada solo al tie break. Dopo essere stata sotto di due set, la squadra di pallavolo maschile ha recuperato sui canadesi, chiudendo il quinto set 15-11.

Tiro con l’arco

Niente da fare per la coppia mista del tiro con l’arco, formata da Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, eliminata negli ottavi di finale. Gli azzurri sono stati battuti per 6-0 dagli olandesi Gabriela Schloesser e Steve Wijler.

