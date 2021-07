Tokyo 2020, il telecronista non trova la password. La gaffe in diretta: «Chiamarla Pippo era troppo difficile?» – Il video

«Manco fosse il computer della NASA», ha dichiarato il cronista credendo di non essere in onda

Convinto di non essere in onda, un telecronista di Eurosport alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è lamentato per due minuti con un collega della difficoltà di trovare una password. «Ma tu sai la password di questo computer?» ha chiesto il cronista al telefono con un collega. Dopo aver lanciato la partita di calcio tra Sud Africa e Francia, il giornalista ha continuato a chiedere la password per accedere alla postazione. Ma la sua voce è stata agganciata alla partita di pallavolo femminile tra Cina e Turchia. «Booth 3? Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto e Topolino…», ha continuato il cronista. «C’è un foglio appeso con una classifica», dichiara ancora il telecronista che ancora non riesce a recuperare la password. «Manco fosse il computer della NASA».

Leggi anche: