Voghera, l’assessore Adriatici a un testimone dopo lo sparo: «Hai visto che mi stava dando un calcio in testa?» – Il video

In un video girato lo scorso 20 luglio dietro al Bar Ligure di piazza Meardi, dove Massimo Adriatici ha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, si vede l’assessore parlare con un testimone. «Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa», dichiara il politico della Lega all’uomo mentre quest’ultimo viene interrogato dai carabinieri. Il video è stato ottenuto e pubblicato da LaPresse. Secondo un altro testimone – riporta sempre LaPresse – in quel momento Adriatici avrebbe avuto ancora in mano la pistola.

Video LaPresse

