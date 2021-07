A New York 100 dollari per chi si vaccina contro il Covid. Il sindaco De Blasio: «Farà la differenza per molti»

Da venerdì prossimo a New York City chiunque si vaccinerà contro il Covid riceverà in cambio 100 dollari. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco della città Bill De Blasio in una conferenza stampa online nella quale ha definito l’incentivo in denaro per la somministrazione dei vaccini come una misura che «farà la differenza per molte persone». Al momento il 71 per cento dei newyorchesi, circa 4,9 milioni di abitanti, ha ricevuto almeno una dose del farmaco contro il virus. Lo stesso primo cittadino della Grande Mela aveva dichiarato lunedì che a partire dal prossimo 13 settembre tutti i 340 mila impiegati comunali dovranno avere il ciclo vaccinale completo. In alternativa, i dipendenti dell’amministrazione newyorchese potranno recarsi sul posto di lavoro effettuando un test obbligatorio con cadenza settimanale. Il vincolo scatterà, invece, per tutti gli infermieri e medici già a partire dal prossimo 2 agosto, data dalla quale lo stesso personale amministrativo della città sarà obbligato a indossare la mascherina sul luogo di lavoro.

