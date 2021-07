La sfida di Jacobs nei 100 metri, da moglie e figli il tifo commovente: «Sei il nostro numero uno!» – Il video

«Ciao amore mio, volevamo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanti sacrifici e impegno ci hai messo ogni giorno e noi siamo orgogliosi di te. Ricordati che per noi sei il nostro numero uno: ti amiamo, ti amo». Con queste stupende parole Nicole Daza invia un videomessaggio al suo compagno Marcell Jacobs, lo sprinter azzurro, cresciuto col mito di Carl Lewis, che proprio oggi scenderà sulla pista dello Stadio Olimpico di Tokyo per partecipare alle qualificazioni dei 100 metri piani. Nella clip diffusa sui canali social della spedizione olimpica azzurra, Nicole compare insieme ai tre figli avuti insieme al corridore, che oggi avrà una spinta in più per la sua gara dove rappresenterà il Paese ai Giochi di Tokyo 2020.

Video: Twitter/@ItaliaTeam_it

