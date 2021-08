Al momento nei reparti di terapia intensiva ci sono 249 pazienti. Negli altri reparti, in tutta Italia, sono ricoverate per Covid 2.070 persone

Il bollettino del 2 agosto

Le vittime sono 23, i nuovi positivi 3.190. Le agenzie stampa avevano anticipato che oggi sarebbero stati questi i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile infatti è arrivato più tardi del solito. Nella giornata di ieri i contagi registrati sono stati 5.321 mentre i decessi 5. Il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia è arrivato a 128.088 mentre il totale dei casi a 4.358.533.

La situazione negli ospedali

Al momento i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 249, gli ingressi giornalieri in questo reparto sono stati 25. Nei reparti sono ricoverate invece 2.070 persone. In isolamento domiciliare ci sono 90.698 persone. La regione in cui si registrano più positivi è il Veneto, con 12.660 casi. Attualmente risultano positivi al Coronavirus 93.017 pazienti in tutta Italia.

Tamponi e tasso di positività

Il numero di tamponi molecolari e test antigenici fatto nelle ultime 24 ore è arrivato a 83.223, ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è salito così al 3,8%, in costante aumento negli ultimi giorni. Al momento il totale delle persone testate dall’inizio della pandemia è stato di 31.042.444.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

