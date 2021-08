Jacobs e l’auto in pista, l’allenamento durissimo dell’azzurro dietro la medaglia d’oro – Il video

Con la gara di ieri che gli ha permesso di conquistare la medaglia d’oro nei 100 metri, Marcell Jacobs entra nell’olimpo dei campioni dei Giochi di Tokyo 2020 e della spedizione azzurra in Giappone. Dietro il successo dello sprinter ci sono anni di preparazione e sacrifici sia fisici che mentale, come dichiarato nel post gara dove ha raccontato l’importanza di lavorare con una mental coach. Dopo la vittoria è iniziato a circolare un video di un esercizio speciale con cui il velocista ha preparato la gara per l’impegno giapponese. Nelle immagini si vede Jacobs inseguire una vettura direttamente mentre scatta sulla pista all’aperto del Foro Italico di Roma, dove si allena con la squadra di atletica delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Sulla macchina che insegue correndo nelle corsie dell’impianto si vede anche una speciale struttura sul retro, forse per evitargli di respirare i fumi di scappamento della vettura o più plausibilmente per evitargli di sfruttare la scia generata dal mezzo che non avrebbe invece in gara.

Video: Telegram/@sporteyhd_

