Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi ringraziano i compagni dell’atletica: il discorso a Casa Italia dopo l’oro olimpico – Il video

In piedi su una sedia, commossi, in mezzo ai colleghi a Casa Italia. Gli azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, dopo aver conquistato entrambi la medaglia d’oro a Tokyo 2020 rispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto, hanno dedicato ai compagni di squadra un commovente messaggio, ringraziandoli per il supporto. Ripresi dal mezzofondista Yeman Crippa, nel video pubblicato su Instagram, “Gimbo” Tamberi racconta: «Avevo le lacrime agli occhi ieri quando sono tornato. Queste cose per me significano veramente tutto. So i sacrifici che ho fatto e ho messo i miei obiettivi davanti a qualsiasi cosa nella mia vita negli ultimi cinque anni». Jacobs, invece, ha ringraziato i compagni di squadra per l’affetto e il supporto ricevuto: «Voglio dire che ho sentito tutto, ho sentito la vostra energia e la vostra spinta. Poi rivedendo i video su Instagram ho notato che realmente era così». E l’atleta più veloce del mondo ha infine rivelato: «È stato veramente fantastico…È da ieri mattina che non dormo».

Video e foto in copertina: Instagram/Yeman Crippa

Leggi anche: