Tutti in piedi per Simone Biles: bronzo alla trave per l’ultima gara a Tokyo – Il video

Finisce con un lieto fine l’avventura ai Giochi di Tokyo 2020 di Simon Biles. La ginnasta statunitense più vincente della storia della disciplina, dà l’arrivederci al Giappone conquistando una medaglia di bronzo alla trave. A precederla sul podio, la cinese Guan Chenchen, oro, e la connazionale Tang Xijing al secondo posto. Il risultato assume un’importanza speciale anche per il percorso della 24enne texana in queste Olimpiadi. Biles si era ritirata da tutte le altre prove dove avrebbe dovuto gareggiare per problemi di salute legate alla sua condizione psicologica. Biles tornerà in America per affrontare tutto questo con un piccolo ma significativo ricordo: concluso il suo esercizio, infatti, Biles ha ricevuto dal pubblico presente, purtroppo ristretto agli addetti ai lavori e agli atleti, una standing ovation, alla quale ha reagito sfoggiando un gran sorriso.

